Pedullà: “Man City, nuova offerta per prendere Koulibaly dopo la Champions”

Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha aggiornato su Sportitalia la situazione del Napoli su Koulibaly e la volontà del Manchester City di acquistare il giocatore.

RILANCIO – “Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prenderlo. Accadrà dopo la conclusione della Champions League, anche se i contatti restano sempre vivi, grazie all’agente Ramadani”.

ALTRE PRETENDENTI – “Anche altri club possono inserirsi più avanti, non possiamo escluderlo, Manchester United in testa, ma adesso il pallino ce l’ha il Manchester City e vuole tenerlo fino in fondo. Magari chiarendo i rapporti con il Napoli che si erano deteriorati durante l’affare Jorginho, poi finito al Chelsea”.