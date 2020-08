Il Mattino – ADL non vuole più aspettare per Koulibaly

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis starebbe esaurendo la pazienza per quanto riguarda la trattativa con il Manchester City per Kalidou Koulibaly. Il presidente azzurro spara alto e vuole 90 milioni, mentre l’agente Ramadani ha fatto intendere che il City non arriverà a un’offerta del genere. Perciò, la sua cessione si potrebbe bloccare. Per ora il patron non vuole abbassare la richiesta e se Koulibaly dovesse restare, Gattuso sarebbe più che felice. Questi giorni saranno decisivi.

