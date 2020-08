GdS – Gattuso non punta su Meret ma per ADL è il futuro del Napoli

Tra le varie scelte che sta facendo il Napoli con Rino Gattuso per la prossima stagione, c’è anche quella legata alla situazione dei portieri. La convivenza tra Ospina e Meret ha causato qualche incertezza nel futuro di quest’ultimo, dichiara la Gazzetta dello Sport. Il giovane italiano tramite il suo agente avrebbe dichiarato l’intenzione di voler lasciare Napoli in prestito per poter trovare più continuità ed esperienza.

Una soluzione che Aurelio De Laurentiis dovrà accettare come male minore, vista la sua intenzione di puntare su di lui nel futuro. Quest’anno Gattuso riserverà al colombiano Ospina il ruolo di titolare, mentre per il ruolo di vice si candida Luigi Sepe del Parma, che ha già fatto questa esperienza dal 2016 al 2018. Nessuno cessione a titolo definitivo dunque per Meret, ma una cessione in prestito per fargli accumulare preziosa esperienza, per far contento il suo presidente per un futuro con lui tra i pali.