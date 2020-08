Dal 24 agosto partirà il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, la nuova location abruzzese per ospitare la pre-season dei partenopei. In esclusiva su SpazioNapoli, le prime immagini di come sarà allestito lo spazio nel centro tecnico, con particolare attenzione alla richiesta di Gattuso di mettere banner pubblicitari ingombranti per evitare che si vedano gli allenamenti.

Gli uomini presenti come copertina, ci sono anche Koulibaly e Maksimovic ritenuti in uscita