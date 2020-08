ESCLUSIVA – Foto ritiro Castel di Sangro, in copertina anche Koulibaly

In esclusiva su SpazioNapoli le prime foto del ritiro azzurro a Castel di Sangro, tra queste, appare anche la foto copertina del ritiro, con gli uomini più rappresentativi della squadra. Nel poster sono presenti anche Koulibaly e Maksimovic, due giocatori ritenuti in uscita ma scelti per simboleggiare la preparazione estiva dei partenopei. Potrebbe essere un indizio in chiave mercato da parte della società per confermare la volontà di puntare sui propri uomini più rappresentativi.

La foto dei calciatori copertina del Napoli