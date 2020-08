Capitolo Allan, una cessione scritta da tempo: Ancelotti lo vuole all’Everton ma ora spunta l’Inter

Il capitolo Allan è vicino alla conclusione e, come ampiamente previsto, si concluderà con la cessione del mediano brasiliano. Da capire quale sarà la destinazione finale, in realtà, poiché dopo un lieve interessamento del PSG (già registrato un anno e mezzo fa, quando Allan stava per essere venduto a una cifra simile a 90 milioni di euro) sono trapelate nuove ipotesi. Oggi il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno ha confermato ulteriormente le voci che porterebbero lui, oltre – a sorpresa – al difensore serbo Nikola Maksimovic, all’Everton alla corte di Carlo Ancelotti.

Il Corriere della Sera, però, oggi ha lanciato una nuova interessante indiscrezione di mercato: dopo il vicinissimo Sandro Tonali – che Antonio Conte cerca per il centro della mediana – ora l’Inter punta forte su un mediano di spessore fisico. In merito a questo discorso, secondo il quotidiano, oltre al nome non nuovo di N’Golo Kantè, ora spunta proprio il nome di Allan. Il brasiliano, ora più che mai, è davvero vicino al lasciare Napoli.