TS – Milik, la Juve vuole uno scambio alla pari: o Bernardeschi o Luca Pellegrini

Milik alla Juventus è una possibilità concreta. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la situazione che vedrebbe il polacco vestire la maglia bianconera è legata soprattutto alla formula della trattativa: la Juventus per ora non vuole versare denaro cash, e si alimenta dunque l’ipotesi di uno scambio.

La contropartita più gradita sarebbe Bernardeschi, che però non vuole lasciare Torino né cedere i diritti d’immagine al Napoli. L’alternativa da prendere in considerazione sarebbe quindi Luca Pellegrini, terzino sinistro girato in prestito al Cagliari nella stagione appena conclusa, che però viene valutato eccessivamente dai bianconeri. Le due società lavorano alla trattativa, visto che Milik separato in casa non è una soluzione conveniente per nessuno.