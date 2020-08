TS – Il Napoli prova il maxi scambio con la Roma, ma bisogna convincere Milik

Il Napoli sta cercando di piazzare alcuni giocatori, su tutti Milik, il quale comportamento non sta aiutando la dirigenza azzurra. Infatti, la Roma è sul giocatore, riporta Tuttosport, ma il polacco rifiuta la destinazione. Il Napoli però starebbe pensando ad una maxi-operazione con i giallorossi per arrivare a Veretout e Under. Gli azzurri vogliono convincere Milik ad accettare la Roma, con la possibilità di inserire Hysaj per arrivare agli obiettivi.

