GdS – Il Napoli non molla Under: è lui il preferito per il dopo Callejon

Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, il Napoli avrebbe da tempo individuato il profilo giusto per sostituire José Maria Callejon, ovvero l’esterno classe 1997 della Roma Cengiz Ünder. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta attendendo che la Roma metta a posto le questioni interne per tentare l’affondo in sicurezza.

Il turco piace molto a Gattuso per le sue abilità nell’1 vs 1 e in ripartenza, e la società partenopea vuole accontentarlo. Prima però, Aurelio De Laurentiis vuole cedere quattro giocatori: Allan, Koulibaly, Ghoulam e Milik, per poi avere liquidità da investire sul mercato.