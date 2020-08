Si delinea il futuro di Callejon: è lotta a due tra Siviglia e Betis!

Josè Maria Callejon lascia il Napoli dopo sette anni. Troppa la voglia di tornare a casa da parte del numero 7 di Motril. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Estadio Deportivo, sono due club della Liga a lottare per l’acquisto di Callejon. L’attaccante 33enne è cercato con particolare insistenza da Siviglia e Betis.

Derby cittadino tra le due maggiori squadre andaluse per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante ex Real Madrid. Al Siviglia Callejon ritroverebbe Julen Lopetegui, che lo volle fortemente in nazionale spagnola, ma dovrebbe giocarsi il posto con Suso. Al Betis invece avrebbe maggiore garanzia di impiego, con il tecnico Manuel Pellegrini che ha richiesto alcuni rinforzi di esperienza.