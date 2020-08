SKY – Il Napoli ha prenotato Gabriel, ma dovrà cedere in fretta Koulibaly: il Lille non aspetterà in eterno

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il Napoli avrebbe prenotato Gabriel Magalhaes dal Lille.

I rapporti tra i due club sono ottimi dopo l’affare Osimhen ed il club transalpino avrebbe stipulato un gentlemen agreement conigli azzurri per la cessione del difensore. Il Napoli aspetta solo di cedere Koulibaly per chiudere l’affare, ma il Lille non potrà aspettare in eterno. I francesi hanno già rifiutato un’offerta da parte dell’Everton di Ancelotti.