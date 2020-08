De Laurentiis attende l’agente di Koulibaly e Maksimovic a Capri: le ultime sul futuro dei difensori

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato le ultime notizie di mercato riguardanti il futuro di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic in maglia Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fali Ramadani, agente dei due calciatori è atteso a Capri per un incontro con Aurelio De Laurentiis. Koulibaly ha già le valigie pronte in direzione Manchester, sponda City. L’agente presenterà al patron azzurro la nuova offerta dei Citizens, di circa 63 milioni di euro. Troppo pochi per il patron azzurro. Anche per Maksimovic ci sono sirene dall’Inghilterra, ma il Napoli rifiuterà ogni offerta. L’agente a Capri formalizzerà il rinnovo di contratto per il serbo”.