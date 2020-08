GdS – Si riduce la distanza con il City per Koulibaly

Il destino di Koulibaly sembra essere ormai lontano da Napoli: si sta riducendo ancora la distanza tra offerta del Manchester City e richiesta del Napoli, per fare in modo che l’affare vada a buon fine. Come spiega Pedullà sulle colonne della Gazzetta dello Sport, i 63 milioni offerti dal City tramite Ramadani, cominciano ad assomigliare ai 70 che vuole De Laurentiis (più bonus). Il mercato influenzato dal Covid non può più far spingere il presidente del Napoli a chiedere numeri a tre cifre, e cresce dunque l’ottimismo per la trattativa.

Storicamente, la Premier League non bada a spese per i centrali difensivi, Con Manchester United e Liverpool che hanno speso più di 80 mln a testa per Maguire e Van Dijk, e proprio i citizens che sono reduci dall’acquisto di Aké, per non parlare dei colpi passati come Laporte, Mendy e Stones. Insomma, il Manchester City è determinato per arrivare a Koulibaly, per quella che sarebbe una grandissima plusvalenza per il Napoli.