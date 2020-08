CdS – I nomi per la difesa se dovesse saltare Gabriel

Il Napoli vuole puntare su Gabriel Magalhaes per il dopo Koulibaly, ormai destinato alla cessione. Gli azzurri contano su un legame saldo con il Lille e contano di chiudere l’operazione il prima possibile. Nel caso qualcosa dovesse andare storto, ecco quali sarebbero i giocatori come “piano b”. German Pezzella sarebbe una new entry afferma il Corriere dello Sport, un’alternativa affidabile che conosce bene la Serie A, infine piace Jullien del Celtic.

