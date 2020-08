TS – Milik ha già l’accordo con l’Atletico Madrid

Il Napoli sta lavorando sulle uscite, e su tutte quella di Arkadiusz Milik. il centravanti polacco ha tanto mercato, ma il suo futuro potrebbe non essere in Italia. Le principali candidate per il giocatore erano infatti Juventus e Roma, ma secondo Tuttosport, sarebbe l’Atletico Madrid ad avere l’accordo con il giocatore. Nulla di scritto, solo un accordo verbale, una sorta di promessa sulla parola, col Napoli che dovrà ancora capire quanto sia concreta la pista Juve: se i bianconeri non saranno disposti a pagare i 25 milioni del cartellino dell’attaccante, allora il Napoli valuterà la cessione con i colchoneros.

