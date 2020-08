Quarti di finale di Champions League. Finisce con la vittoria del Psg la sfida contro l’Atalanta. Grande delusione e beffa durissima per la Dea che, dopo essere passata in vantaggio con un gol di Pasalic al 26′, ha subito due reti in pochissimi minuti, nel recupero tra il 90′ e il 93′, da parte di Marquinhos e Moting. I due gol hanno condotto la squadra parigina alla vittoria e, dunque, verso la semifinale.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI