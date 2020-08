Juventus multata dalla Fifa, su Benatia clausola anti Napoli, Roma, Lazio, Milan, Inter e PSG

Pippo Russo, giornalista, attraverso calciomercato.com, ha rivelato una notizia sulla cessione di Benatia:

“Alla Juventus è stata inflitta dalla Fifa una multa da 40 mila franchi svizzeri per non essersi attenuta alle regole in occasione della cessione di Medhi Benatia all’Al Duhail, avvenuta durante la finestra invernale 2019 del mercato dei trasferimenti. La notizia è vecchia di quasi un anno (la sentenza Fifa è datata 20 settembre 2019), eppure nessuno l’ha ripresa.

È la sconcertante scoperta che abbiamo fatto consultando i file delle decisioni emesse dal Fifa Disciplinary Committee, pubblicamente disponibili sul sito Fifa. Non è il solo caso relativo a una società italiana e degli altri parleremo nei prossimi giorni. Ma il file relativo a Benatia contiene un elemento peculiare: una clausola che impedisce all’Al Duhail di cedere il calciatore alle milanesi, alle romane, al Napoli e… al Paris Saint Germain”.