Il Torino si fionda su Luigi Sepe, vertice di mercato tra società e agente

Come è ormai noto, Sirigu è in rotta con il Torino e ha chiesto la cessione. La società granata, dunque, potrebbe fiondarsi su Luigi Sepe, ex Napoli e attualmente in forza al Parma.

L’estremo difensore di Torre del Greco, infatti, che si diceva potesse tornare nella città partenopea, ora sembra essere vicino al Torino. Stando a quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe stato un vertice di mercato tra la società e l’agente del portiere.