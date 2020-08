GdS – Vlasic primo nome per il centrocampo se parte Allan

Il Napoli ha bisogno di alleggerire la rosa, e a centrocampo c’è un nome in uscita che potrebbe favorire alcune operazioni in entrate. Allan, secondo la Gazzetta dello Sport, è il primo indiziato per la cessione, con il Napoli che però non riesce a trovare un’offerta congrua ai 40 milioni richiesti da De Laurentiis. Per ora la miglior offerente è l‘Everton, che però non si spinge oltre ai 30, con Ancelotti che scalpita per riabbracciare il brasiliano.

Intanto Giuntoli ha già il nome pronto sul taccuino per rinforzare la rosa. Si tratta di Nikola Vlasic, talentino croato attualmente in forza alla CSKA Mosca. Classe 1997, trequartista duttile “alla Zielinski”, ha stupito tutti con la maglia dei russi anche in Champions League. È noto al grande pubblico principalmente per essere il fratellino di Blanka Vlasic, regina del salto con l’asta e medagliata alle olimpiadi. Il prezzo è abbordabile, intorno ai venti milioni, ma il Napoli deve assolutamente cedere.