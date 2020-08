CdM – Rinnovo in vista per Hysaj, a breve l’incontro con l’agente

Tra le tante cose cambiate con la gestione Gattuso, c’è anche la rinascita di Elseid Hysaj, che in questa stagione ha addirittura trovato il primo gol in Serie A. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’albanese potrebbe rinnovare a breve, poco prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Infatti, si dovrebbe discutere del rinnovo con l’agente Mario Giuffredi, e in caso non si concretizzasse sarebbe già pronto il nome del sostituto: Faraoni del Verona. Attenzione anche a Malcuit, che potrebbe essere ceduto nel caso arrivasse l’esterno italiano.

