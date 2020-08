Venerato: “Per Boga il Napoli non ha i soldi cash che chiede il Sassuolo, più probabile la trattativa con Under”

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli fornendo importanti novità sul calciomercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Boga? Nì. Ieri a Capri si è parlato più di Under, che di Boga. Il Sassuolo ha fatto sapere che vuole 40 milioni più 5 di bonus, soldi cash che il Napoli al momento non ha. Piace anche a Borussia Dortmund e Atalanta”.

“Invece credo che con la Roma si possano imbastire trattative per Veretout e Under. Nonostante il cambio di proprietà, va sistemato il bilancio. Ecco perché non verranno ceduti i big, come Zaniolo e Pellegrini.