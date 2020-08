RAI – Accordo chiuso con il Lille: Gabriel sarà del Napoli! Arriverà dopo la cessione di Koulibaly

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli fornendo importanti novità sul calciomercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Posso darvi una notizia: credo che il Napoli, dopo Osimhen, si sia assicurato Gabriel dal Lille. Mi arrivano conferme su un accordo ormai blindato, sul giocatore c’era anche l’Everton. L’affare è già chiuso, sarà ufficializzato soltanto dopo la cessione di Koulibaly. Gattuso l’ha chiesto a Giuntoli e De Laurentiis perché lo ritiene l’erede di Albiol.

Boga? Nì. Ieri a Capri si è parlato più di Under, che di Boga. Il Sassuolo ha fatto sapere che vuole 40 milioni più 5 di bonus, soldi cash che il Napoli al momento non ha. Piace anche a Borussia Dortmund e Atalanta. Invece credo che con la Roma si possano imbastire trattative per Veretout e Under. Nonostante il cambio di proprietà, va sistemato il bilancio. Ecco perché non verranno ceduti i big, come Zaniolo e Pellegrini.

Reguilon piace al Napoli, che però può prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto.

L’Everton ha offerto 25 milioni più 5 di bonus per Allan. Il Napoli chiedeva 40 milioni, ma adesso ha aperto ad un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili.

Jovic a Capri? Non c’è niente con il Napoli. L’attaccante è stato nel mirino, ma poi si è scelto Osimhen. L’unico club di Serie A che può puntare sul serbo è il Milan.

Milik piace ancora alla Juventus, che vorrebbe mettere sul piatto Bernardeschi e Romero. Per Barnardeschi, però, il Napoli vuole anche 15 milioni di conguaglio. Romero non interessa, mentre Luca Pellegrini non è una prima scelta.

Per il rinnovo di Gattuso se ne riparlerà in Primavera. Ad aprile, in base a quelli che saranno i risultati, si deciderà il da farsi. Sui rapporti umani il tecnico e De Laurentiis viaggiano insieme, mentre sui contratti hanno una visione differente. Se ne riparlerà tra qualche mese”.