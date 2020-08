Il Mattino – Gattuso ha chiesto otto cessioni ad ADL: ci sono anche Koulibaly, Allan e Milik

Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo ufficiale del tecnico calabrese. Tuttavia i due vanno molto d’accordo quando si parla di calciomercato. E così, ieri, in quel di Capri si è parlato anche di questo oltre che del contratto dell’allenatore azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Gattuso avrebbe chiesto otto cessioni, soprattutto per chi considera chiuso il suo ciclo all’ombra del Vesuvio. Koulibaly, Allan, Ghoulam, Malcuit, Younes, Ounas, Llorente e Milik. In più, ovviamente, si è parlato anche di rinforzi, trovando nei ruoli di terzino sinistro ed esterno destro i principali da coprire.