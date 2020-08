GdS – La clausola da 7 mln resta l’ostacolo per il rinnovo di Gattuso

Aurelio De Laurentiis vuole blindare Rino Gattuso fino al 2023. L’allenatore calabrese ha dimostrato di poter gestire un contesto come quello partenopeo e il presidente azzurro ha intenzione di continuare con lui ancora a lungo. C’è un ostacolo, però, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Quello che non ha portato alla conclusione e alla conferma del rinnovo nella giornata di ieri.

De Laurentiis vuole inserire una clausola di 7 milioni di euro che Gattuso dovrebbe versare nelle casse del Napoli qualora andasse via prima del 2023. Il mister, invece, di questa clausola non ne vuole proprio sapere e il suo rinnovo, dunque, è stato rimandato a data da destinarsi. Tuttavia i due continueranno a collaborare, avendo per lo più le stesse idee, sopratutto in termini di mercato.