CdS – Napoli, rinnovo di Gattuso rimandato ma c’è l’intesa con ADL sul mercato: i quattro rinforzi

CALCIOMERCATO NAPOLI – La stagione è terminata con la sconfitta contro il Barcellona e la conseguente eliminazione dalla Champions League. Appuntamento a Castel di Sangro, dunque, tra circa due settimane. Ci sarà Gattuso, sicuramente, anche se non è stato firmato ancora il rinnovo contrattuale a causa di alcune clausole che De Laurentiis vorrebbe inserire nel contratto.

MERCATO NAPOLI, i quattro rinforzi

Tuttavia resta grande intesa tra il presidente del Napoli e il tecnico calabrese sul fronte mercato. Sono già stati individuati, infatti, i quattro rinforzi giusti per questa squadra: Gabriel del Lille in difesa, Veretout a centrocampo, Boga e Under per le corsie laterali d’attacco.