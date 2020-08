CdS – Immobile: “Napoli? Lo seguo con affetto ma quello che mi dà la Lazio non ha prezzo. Voglio restare a vita”

Ciro Immobile è stato accostato più volte al Napoli nelle ultime settimane. L’attaccante di Torre Annunziata, però, ha smentito le voci che lo vedrebbero di ritorno nella sua terra. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti col Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo”.