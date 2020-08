Setti, pres. Verona: “Ho parlato con Giuntoli per Faraoni: si è mosso già da tempo per lui”

Il presidente del Verona Maurizio Setti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il patron degli scaligeri si è soffermato sui discorsi di mercato con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rrahmani? Il Napoli ha fatto un grande acquisto. È un buonissimo calciatore ed è un professionista esemplare: sarà un valore aggiunto per il Napoli. C’è stato anche un forte interesse per Kumbulla a gennaio, ma il calciatore preferì rinviare ogni discorso a fine stagione. Ora non si sa dove andrà, su di lui ci sono anche Inter e Lazio”.

“Faraoni? Ne abbiamo parlato più di una volta con Giuntoli, quest’anno ha dimostrato di cosa è capace. Giuntoli lo aveva messo sul taccuino già da tempo e ne abbiamo parlato”