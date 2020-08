Reguilon-Napoli, pieno gradimento di Gattuso: c’è un problema sulla formula d’acquisto!

Il noto esperto di mercato Rai Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha parlato del possibile approdo di Sergio Reguilon al Napoli. Il terzino del Real Madrid, quest’anno in prestito al Siviglia, è in uscita dai blancos. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Reguilon al Napoli è più di una suggestione. Il calciatore del Real Madrid, che tornerà dal prestito al Siviglia è stato proposto a Giuntoli qualche giorno fa. Mister Rino Gattuso ha dato il proprio pieno gradimento sul giocatore. Il problema principale è rappresentato dalla formula d’acquisto: il Napoli vorrebbe chiudere un prestito con diritto di riscatto. I Blancos invece vorrebbero formalizzare una cessione a titolo definitivo. Sul calciatore ci sono anche altri club, in particolare c’è l’ombra del PSG: Reguilon è un vecchio pallino del ds dei parigini Leonardo”.