RAI – Summit tra De Laurentiis e Gattuso: il problema non è economico, ma la durata del contratto

Il noto giornalista esperto di mercato Rai Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato si è soffermato sul summit tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per il rinnovo di contratto del tecnico. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel summit a Capri, si parlerà del potenziamento del Napoli. La testa di Gattuso è al Napoli competitivo del prossimo anno, non al contratto. La Juventus sarà all’anno zero, l’Inter è in preda ai mal di pancia periodici di Conte e il Napoli potrebbe inserirsi nella lotta. A Gattuso va bene il contratto attuale, perchè il prossimo anno ha il contratto assicurato e vuole guadagnarsi il rinnovo sul campo. De Laurentiis preferirebbe un contratto a lungo termine, da un punto di vista aziendale. Vorrebbe proporgli un triennale. La discussione non è sull’accordo economico, ma sulla lunghezza del contratto. De Laurentiis inoltre vorrebbe cautelarsi in tutte le situazioni con delle clausole in caso di volontà di salutarsi, da un lato o dall’altro”.