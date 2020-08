Maifredi: “La mia esperienza alla Juve non è paragonabile a quella di Sarri”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Maifredi, allenatore:

“Ai miei tempi dovevo creare qualcosa di nuovo, quelli che si accingono a fare gli allenatori della Juve devono soltanto prendere la squadra e portarla avanti: esperienza non paragonabile. Progettarono, senza chiedermi, la cena di fine anno dopo la partita col Cagliari. I miei giocatori sparirono dalla partita e pareggiammo, andai da Montezemolo e dissi di cercare qualcun altro, avevano fatto qualcosa senza chiedere e mi diede fastidio. Durante un derby di ritorno, dissi ai ragazzi che non ci sarei stato l’anno dopo e gli chiesi come volevano andare in campo: giocammo una partita squallida, andando in campo col libero e perdemmo 2-1″.