Il Mattino – Napoli, rinnovo Gattuso: problema penale da 7 mln di euro. Oggi summit a Capri

Il rinnovo di Rino Gattuso sembra tutt’altro che scontato. Ringhio dovrebbe restare l’allenatore del Napoli ancora per un po’ ma almeno per ora non è stato trovato nessun accordo con Aurelio De Laurentiis. Oggi ci sarà un summit a Capri tra i due, senza l’agente del tecnico calabrese. Perché Rino non ha ancora intenzione di dire sì. Il problema? Una clausola di 7 milioni di euro che ADL vorrebbe inserire nel caso in cui Gattuso lasciasse Napoli. Al mister proprio non va giù questa soluzione e non firmerà finché non si troverà un accordo in merito. Questo è quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

Su Tuttosport, invece, si legge che il rinnovo prolungato potrebbe addirittura arrivare a dicembre, per verificare la reciproca soddisfazione e procedere insieme per molto tempo.