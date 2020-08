Dall’Inghilterra – David Silva è finito nel mirino del Napoli: i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi nelle ultime ore non ci sarebbe più solo la Lazio sulle tracce di David Silva, ma anche il Napoli pare abbia messo gli occhi sul calciatore spagnolo che sembra essere destinato a giocare in Serie A la prossima stagione, in attesa però di conoscere quale squadra ci sarà nel suo futuro.

Quando sembrava ormai vicinissimo l’approdo di Silva alla Lazio, si sono inseriti gli azzurri, pronti a fiondarsi sullo spagnolo e tentare di scipparlo alla compagine capitolina. Secondo alcune voci dall’Inghilterra dunque non sarebbe più così scontato l’approdo dell’ormai ex City alla Lazio di Lotito.

Il Napoli è alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di David Silva, non ci sarebbe dunque da meravigliarsi se la squadra partenopea decidesse di affondare il colpo. Pare infine che gli azzurri siano pronti ad offrire allo spagnolo lo stesso ingaggio promessogli dalla Lazio, cifre che si aggirano intorno ai 3,5 milioni di euro più eventuali bonus.