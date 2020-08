Bari, pronto l’assalto alla Serie B: per l’attacco in pole Coda

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Bari di De Laurentiis starebbe preparando un mercato per lanciare l’assalto alla Serie B. Dopo la cocente sconfitta contro la Reggiana, i galletti stanno pianificando il proprio futuro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Bari vuole mettere le mani sulla Serie B ed è alla ricerca di 5 acquisti: in pole c’è Coda, che la scorsa stagione ha giocato a Benevento ed è attualmente svincolato. Oggi ci sarà un summit tra De Laurentiis e Scala, per il piano Vivarini, con il tecnico del bari che ha presentato al club un piano per potenziare la rosa”.