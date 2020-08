Zola: “Il Barcellona è stato impressionante. Contro queste partite il Napoli esce migliorato, dimostra di avere un futuro promettente!”

L’ex giocatore azzurro Gianfranco Zola ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky sul match disputato ieri sera Barcellona-Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli nel secondo tempo ha fatto una buona partita, mi è anche molto piaciuto. Purtroppo il primo tempo è stato fatale, nei primi 45 minuti il Barcellona è stato perfetto, probabilmente il miglior Barça di Setién. Quando oltre a quei dieci ti trovi anche Messi in quelle condizioni la partita diventa ancora più difficile. Il problema è stato proprio che il Barcellona è stato davvero impressionante.

Cosa serve al Napoli per fare il salto di qualità?

Posso solo parlarne bene, non tanto per l’affetto ma soprattutto per quello che ho visto in campo. Mi sembra che la squadra abbia trovato una buona quadratura, mi sembrano molto cresciuti dal punto di vista della qualità del gioco. È sicuramente una squadra in crescita che dimostra di avere un futuro importante.

Su Insigne.

Ieri è stato particolarmente spronato, ma tutti i giocatori hanno mantenuto nel secondo tempo un buonissimo livello. Partite così difficili come contro il Barcellona ti aiutano tantissimo ad acquisire consapevolezza nelle tue qualità, ne viene fuori migliorato. Lorenzo, soprattutto durante il secondo tempo, ha dimostrato di avere grandi qualità e carattere.

Su Callejon.

Per le caratteristiche che possiede sostituirlo non sarà facile. È uno dei calciatori più bravi ad attaccare gli spazi. Sarri mi diceva che per lui era un giocatore chiave. Però il Napoli sta crescendo come insieme e continuando così potrà rimpiazzare un giocatore importante come lo spagnolo”.