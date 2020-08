Setién: “Vittoria meritata ma il Napoli ci ha messo in difficoltà. È una delle migliori d’Italia, complimenti a Gattuso”

Quique Setién ha parlato di Barcellona-Napoli al termine della gara vinta dagli spagnoli. Ecco quanto riportato da Marca:

“Ci vuole lo stesso entusiasmo di oggi per le prossime gare. Abbiamo meritato la vittoria ma ci siamo dovuti difendere in maniera intelligente perché il Napoli è una delle migliori squadre d’Italia. Ho fatto i complimenti a Gattuso per il grande lavoro che sta facendo e per come si è evoluta la squadra. Sono un suo ammiratore. È molto difficile rubare la palla agli azzurri e, infatti, ci hanno creato qualche difficoltà quando sono riusciti ad uscire dalla nostra pressione.

Messi? L’ho visto molto bene, ha subito un duro colpo ma credo non sia nulla di grave”.