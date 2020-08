Repubblica – Gattuso-ADL, rinviato l’incontro: il rinnovo dipenderà anche dalla gara col Barcellona

Questa sera al Camp Nou Barcellona e Napoli si affronteranno nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In ballo c’è più che una semplice qualificazione. Setién, l’allenatore blaugrana, si gioca il suo futuro ma non è da meno Rino Gattuso.

Il tecnico del Napoli si è guadagnato la fiducia di tutto l’ambiente ma Aurelio De Laurentiis ha comunque rinviato l’incontro per il rinnovo contrattuale. Quest’ultimo non sembra essere in dubbio ma la durata e la consistenza economica dipenderanno anche dalla partita di questa sera. Questo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica.