Il noto esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha sganciato la bomba. La Juventus avrebbe già preso contatti con Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham, attualmente senza squadra. Secondo il noto giornalista è lui ad essere in vantaggio per la panchina della Juventus per sostituire Maurizio Sarri. Sembrano irraggiungibili invece i nomi di Simone Inzaghi e Zinedine Zidane.

