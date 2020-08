La Juventus fuori dalla Champions League può avere delle conseguenze non previste. La Stampa riporta infatti che l’uscita dalla competizione potrebbe portare Cristiano Ronaldo a salutare una squadra che non lo segue e che rispetto a lui ha completamente un altro passo. Non ci sono segnali in questo senso per ora ma si è solo al day after: nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare.

