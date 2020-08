Insigne: “Ripartiremo dalla prossima stagione, con il mister i presupposti per migliorare ci sono tutti!”

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Barcellona-Napoli, terminata 3-1 al Camp Nou:

“Dispiace per l’eliminazione, ci abbiamo provato ma sapevamo fosse una partita difficile. Potevamo fare qualcosa in più, ma penso che nel complesso abbiamo fatto una buona gara. Per tutto il campionato abbiamo cercato di giocare da squadra ma stasera on siamo riusciti a fare al 100%, penso che con il mister possiamo migliorare. E’ stata una stagione difficile, oltretutto loro hanno anche avuto tempo di riposare dopo il campionato e di caricarsi in vista di questa partita e sono arrivati più pronti, noi no.

Dobbiamo cercare di fare più gol, creiamo molto ma non concretizziamo. Io in primis devo migliorare su questo. Penso che comunque siamo stati uniti e l’abbiamo giocata fino alla fine. Non penso abbiano fatto molto di più rispetto a noi, sono stati bravi però a concretizzare le loro azioni. Ora stacchiamo e dall’anno prossimo ripartiamo da zero, ci sono tutti i presupposti per migliorare“.