GdS – Barça-Napoli, Gattuso ha chiesto più convinzione sotto rete ai veterani come Mertens e Callejon

Barcellona-Napoli è un evento storico per gli azzurri. I blaugrana sono di certo abituati a questo tipo di partite ma i partenopei devono crederci, soprattutto considerando la stagione e il momento che gli spagnoli stanno attraversando. D’altronde sognare non costa nulla e il Napoli potrà giocarsi la partita senza troppe pressioni, proprio perché affronta un avversario nettamente più forte, almeno sulla carta.

Così Gattuso, oltre ad una grande concentrazione, ha chiesto ai propri giocatori e in particolare ai veterani come Mertens, Callejon e Insigne (se dovesse giocare) di essere concreti e cinici sotto porta. Se il Napoli vuole eliminare il Barcellona non può permettersi di sprecare le palle gol che capiteranno. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.