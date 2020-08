Condò: “Napoli in vantaggio atleticamente: Gattuso è stato bravissimo nelle rotazioni”

Paolo Condò ha detto la sua sulla sfida del Camp Nou tra Barcellona e Napoli. Il noto giornalista si è soffermato sulla condizione atletica del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io credo che dopo la vittoria della Coppa Italia, Gattuso abbia potuto preparare al meglio la partita. Blindando l’Europa League con il trionfo in coppa, ha potuto fare molto turnover in Serie A. In questo modo, con le rotazioni, ha preparato atleticamente i suoi giocatori a questa sfida. Credo che troveremo un Napoli al top dal punto di vista atletico”.