Cesari non si capacita: “Assurdo non annullare il gol del vantaggio al Barcellona”

Graziano Cesari, ex arbitro e opinionista nella trasmissione Pressing su canale 5, è intervenuto per parlare e dare le sue impressioni sul primo gol del Barcellona nella gara contro il Napoli, per un netto fallo di Lenglet su Demme, attaccanto l’arbitro della gara, il turco Cuneyt Cakir:

“È assurdo non aver annullato il gol del vantaggio al Barcellona. Spinta plateale su Demme che impedisce anche a Koulibaly di intervenire. La cosa più assurda è che l’arbitro poi non è andato al monitor”.