Capello: “Bella figura del Napoli, ma troppa fragilità: non è riuscito a salire di livello”

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Barcellona e Napoli ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Stasera il Barcellona ha dimostrato che voleva andare avanti. Concentrazione difensiva come non si era mai vista dalla squadra di Setién. Il Napoli non ha sfigurato, ma si è dimostrato fragile. Non è riuscito a fare lo step necessario per salire di livello. Anche all’inizio del match, ha avuto l’occasione con Mertens ma non è riuscito a sfruttarla. È un peccato”.