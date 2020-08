Ospina in conferenza: “Messi può cambiare la partita quando vuole, ma vogliamo passare il turno”

Il portiere del Napoli David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo giocato con molta motivazione, abbiamo svolto una buona settimana di preparazione. Sappiamo che questa partita è molto importante e conosciamo le loro qualità. Speriamo di riuscire a fare il nostro lavoro e portare a casa un buon risultato. Il Napoli è cresciuto molto, sia in Serie A, sia a livello internazionale. Il mister è stato chiaro fin dall’inizio, ha rilanciato la squadra puntando sulla nostra qualità”.

“Messi? Sappiamo cosa è in grado di fare, l’ho affrontato molto spesso: è un giocatore diverso da tutti gli altri. Può cambiare la partita in ogni momento, ma dobbiamo stare attenti a tutti, il Barcellona è molto pericoloso. Servirà un grande lavoro da parte di tutti. L’alternanza con Meret? Abbiamo un bel rapporto, ci alleniamo entrambi benissimo, poi il mister prende le sue scelte. Ognuno di noi fa il massimo per il Napoli”.

“Giocare al Camp Nou senza pubblico? È una situazione dura per tutti i giocatori, il calcio è una festa e senza tifosi è dura giocare questo tipo di partite. Dobbiamo concentrarci e fare il risultato che vogliamo. Il mio voto alla stagione del Napoli? È stata una stagione molto particolare, abbiamo perso tanti punti all’inizio della Serie A, che ci sono costati posizioni in classifica. Però penso che abbiamo fatto anche tante cose importanti e vogliamo continuare a farne altre”.