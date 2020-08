C’è un recupero importante in casa Barcellona in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Come riporta Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé dopo tantissimo tempo torna a disposizione del Barça, con Setièn che ha anche recuperato Ronald Araujo. Il problema dei blaugrana però è a centrocampo, con Vidal e Busquets squalificati, oltre all’assenza di Umtiti in difesa.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI