Il Mattino – Napoli, riscaldamento in hotel

Domani per il Napoli, trasferta blindata contro il Barcellona. Come si legge su Il Mattino, la partita non sarà organizzata come al solito, ma in maniera particolare per rispettare al meglio le norme igienico sanitarie anti-covid. Infatti, il riscaldamento del Napoli avverrà in una zona dell’hotel, sanificata e interdetta al pubblico. Successivamente, il Napoli partirà dopo un paio di ore dalla conclusione della sfida.

