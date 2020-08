GdS – Insigne e Mertens: il Napoli ha bisogno di certezze

Domani il Napoli si gioca un pezzo di storia in Champions League (mai ai quarti) contro il Barcellona. Al Camp Nou, gli azzurri devono fare risultato, o una vittoria o un pareggio con almeno due gol per ribaltare l’1-1 dell’andata, e Gattuso vuole farlo grazie alle sue certezze, scrive la Gazzetta dello Sport. E la sicurezza più grande sta nei suoi uomini più fidati, il tridente offensivo. Soltanto Mertens e Callejon però sono disponibili al 100%, con Insigne ancora da valutare ma c’è fiducia.

Mertens è il capocannoniere del Napoli in questa Champions League con sei reti in sette presenze e domani sera toccherà a lui cercare l’ennesimo guizzo offensivo per provare a trafiggere Ter Stegen. Aspettando Lorenzo Insigne, che ha un 50% di probabilità di essere in campo dall’inizio. Il problema all’adduttore rimediato contro la Lazio lo sta costringendo a stringere i denti. Lui ce la mette tutta, ieri terapie e in parte col gruppo, oggi rifinitura per provare a calciare. Gattuso conta su di lui, tutti sono pronti a rischiare.