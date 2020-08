CdS – Nuovo incontro tra Koulibaly e l’agente, il Napoli non fa sconti al Manchester City

Sono giorni decisivi per conoscere il futuro di Kalidou Koulibaly, che passerà anche dal suo agente Fali Ramadani. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri c’è stato un incontro tra i due a Capri, probabilmente per discutere dell’offerta del Manchester City, che mette sul piatto 70 milioni, mentre De Laurentiis non molla e ne chiede almeno 90. La distanza c’è ed è netta, ma ogni aspetto è stato valutato e si continuerà a lavorare per trovare una soluzione definitiva.

