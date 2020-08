CdM – Callejon regala una maglietta firmata a tutta la squadra

Ormai sembrano non esserci più dubbi, José Maria Callejon, dopo sette lunghi anni si appresta a lasciare il Napoli. Ancora non c’è la certezza ufficiale ma il gesto dello spagnolo di ieri sembra abbastanza eloquente. Infatti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, ieri Callejon avrebbe regalato una maglietta firmata con dedica a tutti i suoi compani. Quella col Barça potrebbe essere la sua ultima gara in azzurro.

