Bonucci: “Nonostante tutto, abbiamo centrato il nostro obiettivo stagionale”

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Queste le sue dichiarazioni in seguito all’eliminazione.

“C’è tanta delusione, sapevamo che poteva venir fuori una partita dura. Abbiamo subito un goal su rigore, poi abbiamo creato tanto, senza però portare a casa l’obiettivo. Peccato, abbiamo dato tutto ciò che avevamo. Queste partite si giocano in 180 minuti e nella gara di andata avremmo potuto far meglio. Questa sera abbiamo dimostrato di essere in condizione, spingendo per 95 minuti. Il Lione ha fatto un solo tiro in porta, ma merito a chi ha passato il turno. È stata una stagione se non altro particolare, il nostro obiettivo era la vittoria del campionato e l’abbiamo centrato. Sapevamo che la Champions con questo forma sarebbe stata dura.”